Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в нарушении прекращения огня

В Министерствах обороны Азербайджана и Армении заявили о нарушении режима прекращения огня, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В Минобороны Азербайджану сообщили, что 1 апреля с 22:00 до 22:20 подразделения Вооруженных сил Армении с перерывами обстреляли позиции их войск в направлении населенных пунктов Хайдарабад Садаракского района и Биченак Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики.

Тем временем, в Минобороны Армении опровергли эту информацию.

"Никаких нарушений по направлениям, указанным в информации Министерства обороны Азербайджана, не зафиксировано" , - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Армения тоже обвинила Азербайджан в обстрелах.

"1 апреля в 22:00 подразделения Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям Вооруженных сил Армении в направлении села Гут (провинция Гегаркуник) и села Текс (провинция Сюник)" , - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.