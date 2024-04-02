У Стамбулі сталася пожежа в нічному клубі на реконструкції, є жертви

У турецькому Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі, який перебував на реконструкції, жертвами стали 29 осіб. Про це пише Anadolu з посиланням на дані місцевої влади, повідомляє Європейська правда.

Губернатор Стамбула заявив, що будівля, де спалахнула пожежа, перебувала на ремонті, і сказав, що загиблі були будівельниками.

Причина загоряння наразі невідома.

Ліквідацією пожежі займалися 31 одиниця техніки та 86 осіб особового складу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая розповів, що за фактом пожежі розпочали розслідування.

Спочатку повідомляли про 27 загиблих, однак згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що кількість жертв зросла до 29.