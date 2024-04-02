В Стамбуле произошел пожар в ночном клубе на реконструкции, есть жертвы

В турецком Стамбуле вспыхнул пожар в ночном клубе, который находился на реконструкции, жертвами стали 29 человек. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на данные местных властей, сообщает Европейская правда.

Губернатор Стамбула заявил, что здание, где вспыхнул пожар, находилась на ремонте, и сказал, что погибшие были строителями.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ликвидацией пожара занимались 31 единица техники и 86 человек личного состава.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал, что по факту пожара начали расследование.

Сначала сообщалось о 27 погибших, однако впоследствии министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что количество жертв возросло до 29.