Франція має намір запровадити санкції проти розповсюджувачів російських фейків

Франція запропонує запровадити загальноєвропейські санкції проти російських компаній, які розповсюджують дезінформацію. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Про це пише The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.

«Я запропоную ввести режим санкцій проти тих, хто підтримує режим дезінформації» , – сказав Сежурне на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Парижі, не уточнивши деталі.

Нагадаємо, німецький дипломат у коментарі Financial Times зазначив, що російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі, значно зросли у масштабах, майстерності та скритності. Він вважає, що Росія об'єднує велику хитрість і правдоподібність своїх повідомлень з автоматизацією, щоб зробити свої атаки більш ефективними та складними у боротьбі з ними.