Франция намерена ввести санкции против распространителей российских фейков

Франция предложит ввести общеевропейские санкции против российских компаний, распространяющих дезинформацию. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Об этом пишет The Guardian, сообщает Зеркало недели.

«Я предложу ввести режим санкций против тех, кто поддерживает режим дезинформации» , – сказал Сежурне на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже, не уточнив детали.

Напомним, немецкий дипломат в комментарии Financial Times отметил, что российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабах, мастерстве и скрытности. Он считает, что Россия объединяет большую хитрость и правдоподобие своих сообщений с автоматизацией, чтобы сделать свои атаки более эффективными и сложными в борьбе с ними.