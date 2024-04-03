У Курську після атаки дронів сталася масштабна пожежа

У вівторок ввечері після атаки безпілотників на Курськ спалахнула масштабна пожежа, повідомляє Українська правда.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що над містом та областю було збито чотири безпілотники.

Мер Курська написав, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.

На відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.

У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю.