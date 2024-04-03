В Курске после атаки дронов произошел масштабный пожар

Во вторник вечером после атаки беспилотников на Курск вспыхнул масштабный пожар, сообщает Украинская правда.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над городом и областью было сбито четыре беспилотника.

Мэр Курска написал, что в городе из-за сбивания беспилотников повреждены дома.

На видео, которое выложили местные жители, видно масштабный пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.