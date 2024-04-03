Курс валют НБУ на 3 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 квітня виріс до рівня 39.3236 за 1 долар.

Євро подорожчав на 14 коп. до 42.2768 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 15 коп. до 49.4435 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.3127 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8390 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.323 600 EUR Євро 42.276 800 GBP Фунт стерлінгів 49.443 500 CHF Швейцарський франк 43.312 700 PLN Польський злотий 9.839 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.