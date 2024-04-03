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Курс валют НБУ на 3 квітня

Курс валют НБУ на 3 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 квітня виріс до рівня 39.3236 за 1 долар.

Євро подорожчав на 14 коп. до 42.2768 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 15 коп. до 49.4435 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.3127 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.8390 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.323 600 +0.2487
EUR Євро 42.276 800 +0.1384
GBP Фунт стерлінгів 49.443 500 +0.1486
CHF Швейцарський франк 43.312 700 --0.022
PLN Польський злотий 9.839 000 +0.0125

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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