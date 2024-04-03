Курс валют НБУ на 3 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 3 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 квітня виріс до рівня 39.3236 за 1 долар.
Євро подорожчав на 14 коп. до 42.2768 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 15 коп. до 49.4435 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.3127 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.8390 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.323 600
|EUR
|Євро
|42.276 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.443 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.312 700
|PLN
|Польський злотий
|9.839 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.