Курс валют НБУ на 3 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 апреля, вырос до уровня 39.3236 за 1 доллар.

Евро подорожал на 14 коп до 42.2768 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 49.4435 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.3127 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8390 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.323 600 EUR Евро 42.276 800 GBP Фунт стерлингов 49.443 500 CHF Швейцарский франк 43.312 700 PLN Польский злотый 9.839 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.