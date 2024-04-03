Курс валют НБУ на 3 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 апреля, вырос до уровня 39.3236 за 1 доллар.
Евро подорожал на 14 коп до 42.2768 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 49.4435 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.3127 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.8390 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.323600
|EUR
|Евро
|42.276800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.443500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.312700
|PLN
|Польский злотый
|9.839000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.