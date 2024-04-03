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Курс валют НБУ на 3 апреля

Курс валют НБУ на 3 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 апреля, вырос до уровня 39.3236 за 1 доллар.

Евро подорожал на 14 коп до 42.2768 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 15 коп до 49.4435 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 43.3127 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.8390 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.323600 +0.2487
EUR Евро 42.276800 +0.1384
GBP Фунт стерлингов 49.443500 +0.1486
CHF Швейцарский франк 43.312700 --0.022
PLN Польский злотый 9.839000 +0.0125

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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