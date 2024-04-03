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ППО вночі знищила всі 4 "Шахеди" – Повітряні сили

ППО вночі знищила всі 4 "Шахеди" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 3 квітня російські війська атакували Україну чотирма безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі запущені "Шахеди".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). 

Також окупанти вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.

"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", – йдеться в повідомленні.

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