ППО вночі знищила всі 4 "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 3 квітня російські війська атакували Україну чотирма безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі запущені "Шахеди".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотники росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Також окупанти вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", – йдеться в повідомленні.