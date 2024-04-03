ПВО ночью уничтожила все 4 "Шахеды" – Воздушные силы
В ночь на 3 апреля российские войска атаковали Украину четырьмя беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все запущенные "Шахеды".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Беспилотники россияне запустили из Приморско-Ахтарского района (РФ).
Также оккупанты ударили по Донетчине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.
"Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.