ПВО ночью уничтожила все 4 "Шахеды" – Воздушные силы

В ночь на 3 апреля российские войска атаковали Украину четырьмя беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все запущенные "Шахеды".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники россияне запустили из Приморско-Ахтарского района (РФ).

Также оккупанты ударили по Донетчине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.