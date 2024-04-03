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РФ за добу втратила 700 військових, 30 артсистем та дві РСЗВ – Генштаб

РФ за добу втратила 700 військових, 30 артсистем та дві РСЗВ – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 710 військових, 11 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 444 370 (+710) осіб,
  • танків − 7 009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 13 368 (+18) од,
  • артилерійських систем − 11 142 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 025 (+2) од,
  • засобів ППО − 745 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 796 (+17) од,
  • крилатих ракет − 2 059 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 813 (+30) од,
  • спеціальної техніки − 1 838 (+6) од.

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