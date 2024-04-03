РФ за добу втратила 700 військових, 30 артсистем та дві РСЗВ – Генштаб
Росія втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 710 військових, 11 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 444 370 (+710) осіб,
- танків − 7 009 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 13 368 (+18) од,
- артилерійських систем − 11 142 (+30) од,
- РСЗВ − 1 025 (+2) од,
- засобів ППО − 745 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 796 (+17) од,
- крилатих ракет − 2 059 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 813 (+30) од,
- спеціальної техніки − 1 838 (+6) од.