РФ за добу втратила 700 військових, 30 артсистем та дві РСЗВ – Генштаб

Росія втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 710 військових, 11 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали: