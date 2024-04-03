РФ за сутки потеряла 700 военных, 30 артсистем и две РСЗО – Генштаб
Россия потеряла за сутки в ходе войны с Украиной примерно 710 военных, 11 танков, 30 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 444 370 (+710) человек,
- танков − 7 009 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 13 368 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 11 142 (+30) ед,
- РСЗО − 1 025 (+2) ед,
- средств ПВО − 745 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17) ед,
- крылатых ракет − 2 059 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 813 (+30) ед,
- специальной техники – 1 838 (+6) ед.