РФ за сутки потеряла 700 военных, 30 артсистем и две РСЗО – Генштаб

Россия потеряла за сутки в ходе войны с Украиной примерно 710 военных, 11 танков, 30 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили: