Блінкен та Макрон підтвердили подальшу підтримку України

У вівторок, 2 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Париж та зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє Новое время.

Зазначається, що Блінкен та Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти російської агресії, а також погодилися, що важливо запобігти розширенню конфлікту в Газі, зокрема, уникаючи ескалації в Лівані.

Крім того, вони обговорили виклики, що постають перед Китаєм та зусилля, спрямовані на зміцнення глобальної продовольчої безпеки.