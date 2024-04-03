Блинкен и Макрон подтвердили дальнейшую поддержку Украины

Во вторник, 2 апреля, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает Новое время.

Отмечается, что Блинкен и Макрон подтвердили решительную поддержку борьбы Украины за свободу против российской агрессии, а также согласились, что важно предотвратить расширение конфликта в Газе, в частности, избегая эскалации в Ливане.

Кроме того, они обсудили вызовы, стоящие перед Китаем и усилия, направленные на укрепление глобальной продовольственной безопасности.