У Німеччині затримали судно з РФ, що перевозило до США підсанкційний вантаж

У порту німецького міста Росток співробітники митниці затримали судно Атлантик Навігатор II з РФ, яке перевозило вантажі, які перебувають у списку санкцій ЄС. Про це пише Ostsee Zeitung, повідомляє Новое время.

В Управлінні портів і моряків Ростока заявили, що через наявність на борту товарів, заборонених до ввезення ЄС, судно отримало розпорядження митниці про затримання. Залишати гавань заборонено. Судно йшло під прапором Маршаллових островів.

Судно вийшло із Санкт-Петербурга на початку березня, а в Ростоку було затримано три тижні тому, коли зайшло в порт через пошкодження гребного гвинта. За словами джерел, воно прямувало до США і перевозило деревину та збагачений уран для атомних електростанцій.

Загальна вартість вантажу судна оцінюється приблизно в 40 мільйонів євро.

На борту також була березова деревина, поставлена лісопереробною компанією Свеза. Вона входить до холдингу Северсталь російського бізнесмена Олексія Мордашова, який потрапив під санкції. У жовтні 2022 року він передав контрольний пакет Свези менеджменту компанії.