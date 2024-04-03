В Германии задержали судно из РФ перевозившее в США подсанкционный груз

В порту немецкого города Росток сотрудники таможни задержали судно Атлантик Навигатор II из РФ, которое перевозило грузы, находящиеся в санкционных списках ЕС. Об этом пишет Ostsee Zeitung, сообщает Новое время.

В Управлении портов и моряков Ростока заявили, что из-за наличия на борту товаров, запрещенных к ввозу ЕС, судно получило распоряжение таможни о задержании. Покидать гавань запрещено. Судно шло под флагом Маршалловых островов.

Судно вышло из Санкт-Петербурга в начале марта, а в Ростоке было задержано три недели назад, когда зашло в порт из-за повреждения гребного винта. По словам источников, оно направлялось в США и перевозило древесину и обогащенный уран для атомных электростанций.

Общая стоимость груза судна оценивается примерно в 40 миллионов евро.

На борту также была березовая древесина, поставленная лесоперерабатывающей компанией Свеза. Она входит в холдинг Северсталь попавшего под санкции российского бизнесмена Алексея Мордашова. В октябре 2022 года он передал контрольный пакет Свезы менеджменту компании.