На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина

Війська РФ вчергове обстріляли Херсонщину. Очільник ОВА Олександр Прокудін поінформував﻿ про ворожі обстріли області за минулу добу, 2 квітня.

Зокрема, окупанти обстрілювали Токарівку, Антонівку, Садове, Кізомис, Велетенське, Томину Балку, Берислав, Михайлівку, Зміївку, Тягинку та місто Херсон.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів:пошкоджено багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також зафіксовані влучання в господарську споруду й газогін. За словами голови ОВА, витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Через удари російських терористів загинула людина.