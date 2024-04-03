В Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб человек
Войска РФ в очередной раз обстреляли Херсонщину. Глава ОВА Александр Прокудин проинформировал о вражеских обстрелах области за минувшие сутки, 2 апреля.
В частности, оккупанты обстреливали Токаревку, Антоновку, Садовое, Кизомыс, Велетенское, Томину Балку, Берислав, Михайловку, Змиевку, Тягинку и город Херсон.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов: повреждена многоэтажка и пять частных домов. Также зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и газопровод. По словам главы ОВА, утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.
Из-за ударов российских террористов погиб человек.