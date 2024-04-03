У Повітряних силах прокоментували заяву Лукашенка про готовність до війни

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив 2 квітня, що його країна "все-таки готується до війни, хоч і не хоче воювати". Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш відреагував, зазначивши в ефірі телемарафону, що не можна виключати відновлення ракетних ударів із території Білорусі, повідомляє Ліга.net.

"Ми вже бачили, як білоруський диктатор надавав територію для наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо, зокрема, і авіаційного застосування з їхньої території, оскільки авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані, нести різного роду навантаження" , – сказав він.

Євлаш пояснив, що існує загроза поновлення ракетних ударів з боку Білорусі. Водночас, наголосив він, Повітряні сили готові до будь-якого розвитку подій.