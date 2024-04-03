В Воздушных силах прокомментировали заявление Лукашенко о готовности к войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил 2 апреля, что его страна "все-таки готовится к войне, хоть и не хочет воевать". Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш отреагировал, отметив в эфире телемарафона, что нельзя исключать возобновление ракетных ударов с территории Беларуси, сообщает Лига.net.

"Мы уже видели, как белорусский диктатор предоставлял территорию для наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в частности, и авиационное применение с их территории, поскольку авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния, нести разного рода нагрузки" , – сказал он.

Евлаш объяснил, что существует угроза возобновления ракетных ударов со стороны Белоруссии. В то же время, подчеркнул он, воздушные силы готовы к любому развитию событий.