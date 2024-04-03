У Білому домі відкинули причетність США до удару по консульству Ірану в Сирії

США не причетні до авіаудару по консульству Ірану в Сирії, де Тегеран звинуватив Ізраїль. Про це заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Новое время.

«Ми не причетні до удару у Дамаску. Ми жодним чином не були залучені до цього» , - зазначив він.

Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США відповідають за удар по консульству, оскільки є головним соратником Ізраїлю.