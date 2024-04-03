В Белом доме опровергли причастность США к удару по консульству Ирана в Сирии

США не причастны к авиаудару по консульству Ирана в Сирии, в котором Тегеран обвинил Израиль. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Новое время.

«Мы не причастны к удару в Дамаске. Мы никаким образом не были вовлечены в это» , — отметил он.

Кирби отверг заявления министра иностранных дел Ирана, который сказал, что США несут ответственность за удар по консульству, поскольку являются главным соратником Израиля.