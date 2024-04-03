ISW проаналізував дронову атаку НПЗ у Татарстані

Нещодавня атака Україною по російській нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані, за понад 1200 кілометрів від українського кордону, продемонструвала нову стратегію України щодо ударів у тил РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Американські аналітики, посилаючись на дані агентства Reuters, зазначають, що удар українського безпілотника по заводу «Танеко» в Татарстані, третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, завдав шкоди основній установці, яка відповідає за приблизно половину переробки нафти на підприємстві.

Reuters, посилаючись на власні джерела, також зазначило, що постійні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.