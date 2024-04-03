ISW проанализировал дроновую атаку НПЗ в Татарстане

Недавняя атака Украиной по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Татарстане, в более чем 1200 километрах от украинской границы, продемонстрировала новую стратегию Украины по ударам в тыл РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Американские аналитики, ссылаясь на данные агентства Reuters, отмечают, что удар украинского беспилотника по заводу «Танеко» в Татарстане, третьем по величине нефтеперерабатывающему заводу в России, нанес ущерб основной установке, отвечающей за примерно половину переработки нефти на предприятии.

Reuters, ссылаясь на собственные источники, отметило, что постоянные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.