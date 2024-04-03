Тайвань виявив тридцять бойових літаків КНР навколо острова
Міністерство оборони Тайваню виявило 30 бойових літаків армії КНР навколо острова, із яких двадцять небезпечно наблизились до нього, зокрема північної частини, де розташована столиця Тайбей. Про це оборонне відомство повідомляє у щоденному звіті про військову діяльність КНР, повідомляє Укрінформ.
У повідомленні йдеться, що із тридцяти виявлених 20 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, що вважається неофіційним кордоном між материком і островом, та увійшли в зону ідентифікації тайванської ППО.
Попри потенційні небезпеки, що виникають у таких випадках, військові острова не застосовують ППО, оскільки, як раніше неодноразово заявляли в міноборони, під час таких підльотів китайці не порушують власне повітряного простору Тайваню.
Минулої доби в Тайванській протоці також були зафіксовані 9 бойових кораблів Китаю, що здійснювали патрулювання, але не перетинали серединної лінії протоки.
Повідомляється, що тайванські військові привели ППО й інші засоби у готовність до реагування та супроводжували літаки і бойові судна армії КНР, доки вони маневрували поблизу.
Раніше міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що припинення поставок американської зброї в Україну і ймовірна перемога Росії підштовхнуть Китай виступити проти Тайваню та підживить антиамериканську пропаганду Пекіна.