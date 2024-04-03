Тайвань обнаружил тридцать боевых самолетов КНР вокруг острова

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 боевых самолетов армии КНР вокруг острова, из которых двадцать опасно приблизились к нему, в частности к северной части, где расположена столица Тайбэй. Об этом оборонное ведомство сообщает в ежедневном отчете о военной деятельности КНР, сообщает Укринформ.

В сообщении говорится, что из тридцати обнаруженных 20 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между материком и островом и вошла в зону идентификации тайваньского ПВО.

Несмотря на возникающие в таких случаях потенциальные опасности, военные острова не применяют ПВО, поскольку, как ранее неоднократно заявляли в минобороны, во время таких подлетов китайцы не нарушают собственное воздушное пространство Тайваня.

За прошедшие сутки в Тайванском проливе также были зафиксированы 9 боевых кораблей Китая, которые осуществляли патрулирование, но не пересекали срединную линию пролива.

Сообщается, что тайваньские военные привели ПВО и другие средства в готовность к реагированию и сопровождали самолеты и боевые суда армии КНР, пока они маневрировали поблизости.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что прекращение поставок американского оружия в Украину и вероятная победа России подтолкнут Китай выступить против Тайваня и подпитает антиамериканскую пропаганду Пекина.