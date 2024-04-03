На Харківщині затримали сім'ю зрадників, готували підрив ешелонів ЗСУ

Правоохоронці зірвали спробу агресора здійснити диверсію на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці" в Харківській області﻿. Про це інформувала СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Затримані — брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. За даними слідства, влітку 2023 року вони потрапили в поле зору Головного управління Генштабу ЗС РФ через антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах.

Агенти розвідували маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку. Найбільше їх цікавили уразливі ділянки переміщення потягів: залізничні мости, шляхопроводи, автотунелі під коліями. Також брат і сестра фіксували координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій "Укрзалізниці".

"На основі цієї інформації загарбники планували диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту" , — зазначають у Службі безпеки.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.