В Харьковской области задержали семью предателей, готовили подрыв эшелонов ВСУ

Правоохранители сорвали попытку агрессора совершить диверсию на стратегических объектах "Укрзалізниці" в Харьковской области﻿. Об этом информировала СБУ, сообщает Деловая столица.

Задержанные — брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района. По данным следствия, летом 2023 года они попали в поле зрения Главного управления Генштаба ВС РФ из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских Telegram-каналах.

Агенты разведывали маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении. Больше всего их интересовали уязвимые участки перемещения поездов: железнодорожные мосты, путепроводы, автотоннели под путями. Также брат и сестра фиксировали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций "Укрзализныци".

"На основе этой информации захватчики планировали диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта" , — отмечают в Службе безопасности.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.