Британія закликатиме НАТО до спільної закупівлі озброєння для України

Глава МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів Альянсу витрачати більше, виробляти більше і надавати більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності. Про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Посилаючись на МЗС Британії, повідомляє Європейська правда.

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил" , – йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Як зазначається, усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значущі кроки на шляху до членства в Альянсі.