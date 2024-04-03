Британия будет призывать НАТО к совместной закупке вооружения для Украины

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует поощрять членов Альянса тратить больше, производить больше и оказывать больше услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и растущих угроз международной стабильности. Об этом он намерен заявить на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Ссылаясь на МИД Британии, сообщает Европейская правда.

Кэмерон подчеркнет необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

"Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил" , – говорится в сообщении МИД Великобритании.

Как отмечается, все члены Альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Украина продолжала осуществлять значимые шаги на пути к членству в Альянсе.