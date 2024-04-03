У Повітряних силах розповіли про вплив погоди на удари по Україні

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що погода впливає на удари РФ по Україні. Про це він розповів у ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Погода дуже впливає, особливо на роботу авіації. Скажімо так, є прості та складні метеоумови. Звісно, що навіть не всі ракети, які випускає противник по наших мирних містах, по об'єктах стратегічної інфраструктури — не всі придатні до складних метеоумов» , — сказав Евлаш.

За його словами, складними метеоумовами можуть бути і пилові бурі, і грози, і дощі, і сильні вітри.﻿

«Це все впливає на застосування різних авіаційних повітряних цілей ворогом і негативно позначається на їх викорастанні» , — додав він.

Євлаш зазначив, що у ворога немає сил постійно проводити масовані атаки.

Спікер заявив, що запуск БПЛА в малій кількості - це елемент для підтримки своїх розвідувальних спроможностей та для подальшого виявлення наших вогневих точок.