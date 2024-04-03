В Воздушных силах рассказали о влиянии погоды на удары по Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что погода влияет на удары РФ по Украине. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Погода очень влияет, особенно на работу авиации. Скажем так, есть простые и сложные метеоусловия. Конечно, даже не все ракеты, которые выпускает противник по нашим мирным городам, по объектам стратегической инфраструктуры — не все пригодны к сложным метеоусловиям» , — сказал Евлаш.

По его словам, сложными метеоусловиями могут быть и пылевые бури, и грозы, и дожди, и сильные ветры.

«Это все влияет на применение различных авиационных воздушных целей врагом и негативно сказывается на их использовании» , — добавил он.

Евлаш заявил, что у врага нет сил постоянно проводить массированные атаки.

Спикер добавил, что запуск БПЛА в малом количестве — это элемент для поддержки своих разведывательных возможностей и для дальнейшего выявления наших огневых точек.