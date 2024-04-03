Кім Чен Ыну загрожує знищення за будь-якого сценарію повномасштабної війни – Bloomberg

Будь-який повномасштабний напад КНДР був би кроком відчаю чи самогубства, що призвело б до дій у відповідь з боку Південної Кореї та США, які поклали б край майже 80-річному правлінню сім'ї Кім Чен Ына. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

У статті йдеться про те, що в останні кілька місяців деякі знані аналітики почали попереджати, що диктатор Кім Чен Ин, можливо, справді всерйоз готується до війни.

Зараз, на 13-му році свого правління Північною Кореєю, Кім дедалі агресивніше перевіряє межі дозволеного для своїх супротивників.

Спираючись на швидкий прогрес у ядерному потенціалі та ракетній програмі своєї країни, 40-річний диктатор розпочав 2024 рік із того, що виключив із конституції Північної Кореї мету мирного об'єднання і заявив, що має право «знищити» Південну Корею.

Хоча зазвичай таку войовничу риторику не беруть до уваги — Кім може просто позувати перед виборами в Південній Кореї 10 квітня, — два відомі аналітики викликали бурхливе обговорення серед спостерігачів за Північною Кореєю, опублікувавши статтю, в якій припустили, що цього разу Кім не блефує.

«Як і його дід 1950 року, Кім Чен Ин ухвалив стратегічне рішення вступити у війну» , — написали колишній співробітник ЦРУ Роберт Карлін і вчений-ядерник Зігфрід Хекер на початку 2024 року на сайті 38 North, присвяченому Північній Кореї.

Однак вони не стали прогнозувати, як скоро це може статися.

У матеріалі йдеться про те, що в разі, якщо КНДР почне війну, альянс Південної Кореї і США використовуватиме перевагу в повітрі, щоб завдати ударів по командних центрах, складах зброї, ракетних установках, радарах, військових бункерах, ракетних шахтах і ядерних сховищах, сподіваючись знищити якомога більше об'єктів Північної Кореї.

Також у списку цілей: лідери Північної Кореї, включно з Кімом.