Ким Чен Ыну грозит уничтожение при любом сценарии полномасштабной войны – Bloomberg

Любое полномасштабное нападение КНДР было бы шагом отчаяния или самоубийства, что привело бы к ответным действиям со стороны Южной Кореи и США, которые положили бы конец почти 80-летнему правлению семьи Ким Чен Ына. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

В статье говорится, что в последние несколько месяцев некоторые видные аналитики начали предупреждать, что диктатор Ким Чен Ын, возможно, действительно всерьез готовится к войне.

Сейчас, на 13-м году своего правления Северной Кореей, Ким все более агрессивно проверяет границы дозволенного для своих противников.

Опираясь на быстрый прогресс в ядерном потенциале и ракетной программе своей страны, 40-летний диктатор начал 2024 год с того, что исключил из конституции Северной Кореи цель мирного объединения и заявил, что имеет право «уничтожить» Южную Корею.

Хотя обычно такая воинственная риторика не принимается во внимание — Ким может просто позировать перед выборами в Южной Корее 10 апреля, — два известных аналитика вызвали бурное обсуждение среди наблюдателей за Северной Кореей, опубликовав статью, в которой предположили, что на этот раз Ким не блефует.

«Как и его дед в 1950 году, Ким Чен Ын принял стратегическое решение вступить в войну» , — написали бывший сотрудник ЦРУ Роберт Карлин и ученый-ядерщик Зигфрид Хекер в начале 2024 года на сайте 38 North, посвященном Северной Корее.

Однако они не стали прогнозировать, как скоро это может произойти.

В материале говорится, что в случае, если КНДР начнет войну, альянс Южной Кореи и США будет использовать превосходство в воздухе, чтобы нанести удары по командным центрам, складам оружия, ракетным установкам, радарам, военным бункерам, ракетным шахтам и ядерным хранилищам в надежде уничтожить как можно больше объектов Северной Кореи.

Также в списке целей: лидеры Северной Кореи, включая Кима.