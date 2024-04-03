У МЗС прокоментували звіт ООН про страти українських військовополонених

Міністерство закордонних справ України вітало подання періодичної доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні. Про це йдеться у заяві пресслужби відомства, повідомляє Новое время.

У МЗС зазначили, що документ свідчить про грубі порушення Росією міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих нею територіях України.

Там додали, що УВКПЛ вкотре підтвердило раніше задокументовані практики розповсюдженого застосування росіянами катувань і жорстокого поводження, смерті військових в полоні, утримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень та жахливих умов утримання полонених.

Протягом звітного періоду УВКПЛ задокументувала різке збільшення кількості повідомлень про страти українських військовополонених, зокрема повідомлення про 32 таких розправи, що значно більше, ніж за будь-який попередній період.

У МЗС підкреслили, що жахливі російські злочини, задокументовані у доповіді УВКПЛ за три зимових місяці, вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти та зміцнення підтримки України.

«Звірства, які несе російська диктатура, мають бути зупинені в Україні, а всі російські злочинці мають понести відповідальність за скоєне, інакше російський терор та агресія поширяться на інші держави» , — йдеться у заяві.

Відомство також закликало світову спільноту категорично засудити страти російськими окупантами українських військовополонених і варварське поводження з ними в порушення всіх норм міжнародного гуманітарного права, а міжнародні правозахисні моніторингові механізми — продовжити належний і ретельний моніторинг порушень прав людини, спричинених російською агресією.

Крім того, МЗС закликало країну-агресорку забезпечити, у відповідності до її зобовʼязань за Женевськими конвенціями, постійний доступ міжнародним правозахисним та іншим незалежним механізмам до тимчасово окупованих Росією територій України та місць інтернування для українських військовополонених.

Там також звернулися до держав-членів ООН із закликом приєднатися до міжнародних зусиль із втілення української Формули миру «заради світу, в якому права людини та людська гідність матимуть першочергове значення, а російський терор та агресія зазнають поразки».

Страти полонених військових ЗСУ росіянами

26 березня Моніторингова місія ООН опублікувала звіт, у якому підтвердила інформацію про страту 32 полонених українських військових у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

За їхніми даними, це значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів. Щодо трьох із цих випадків спостерігачі отримали незалежні підтвердження, зокрема свідчення очевидців.

Також спостерігачі місії опитали 60 нещодавно звільнених українських військовополонених. Їхні розповіді, як зазначає Моніторингова місія, підтвердили раніше зафіксовані факти широко поширених тортур і нелюдського поводження, а також умови утримання, які не відповідають нормам міжнародного права.