В МИД прокомментировали отчет ООН о казнях украинских военнопленных

Министерство иностранных дел Украины приветствовало представление периодического доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, сообщает Новое время.

В МИД отметили, что документ свидетельствует о грубых нарушениях Россией международного права, прав человека и международного гуманитарного права на временно оккупированных ею территориях Украины.

Там добавили, что УВКПЧ в очередной раз подтвердило ранее задокументированные практики распространенного применения россиянами пыток и жестокого обращения, смерти военных в плену, содержание под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасных условий содержания пленных.

В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало резкое увеличение количества сообщений о казнях украинских военнопленных, в частности сообщения о 32 таких расправах, что значительно больше, чем за любой предыдущий период.

В МИД подчеркнули, что ужасные российские преступления, задокументированные в докладе УВКПЧ за три зимних месяца, требуют решительной реакции международного сообщества и укрепления поддержки Украины.

«Зверства, которые несет российская диктатура, должны быть остановлены в Украине, а все российские преступники должны понести ответственность за содеянное, иначе российский террор и агрессия распространятся на другие государства» , — говорится в заявлении.

Ведомство также призвало мировое сообщество категорически осудить казни российскими оккупантами украинских военнопленных и варварское обращение с ними в нарушение всех норм международного гуманитарного права, а международные правозащитные мониторинговые механизмы — продолжить надлежащий и тщательный мониторинг нарушений прав человека, вызванных российской агрессией.

Кроме того, МИД призвал страну-агрессора обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Женевским конвенциям, постоянный доступ международным правозащитным и другим независимым механизмам к временно оккупированным Россией территориям Украины и местам интернирования для украинских военнопленных.

Там также обратились к государствам-членам ООН с призывом присоединиться к международным усилиям по воплощению украинской Формулы мира «ради мира, в котором права человека и человеческое достоинство будут иметь первоочередное значение, а российский террор и агрессия потерпят поражение».

Казни пленных военных ВСУ россиянами

26 марта Мониторинговая миссия ООН опубликовала отчет, в котором подтвердила информацию о казни 32 пленных украинских военных в период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года.

По их данным, это значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. По трем из этих случаев наблюдатели получили независимые подтверждения, в частности свидетельства очевидцев.

Также наблюдатели миссии опросили 60 недавно освобожденных украинских военнопленных. Их рассказы, как отмечает Мониторинговая миссия, подтвердили ранее зафиксированные факты широко распространенных пыток и бесчеловечного обращения, а также условия содержания, которые не соответствуют нормам международного права.