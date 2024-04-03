Голова Запорізької облради розповіла про ситуацію на ДніпроГЕС

Поки не відомо, скільки часу доведеться витратити на відновлення Дніпровської ГЕС, по якій російські війська завдали ракетного удару 22 березня. Наразі попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає. Про це розповіла голова Запорізької обласної ради Олена Жук, повідомляє Ліга.net.

Жук розповіла, що наразі ще ведуться оцінки руйнувань об'єктів на Дніпровській ГЕС, а тому немає ще чіткої відповіді на питання щодо того, скільки доведеться витратити часу на відновлення греблі.

"Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи" , – зауважила вона.

Голова Запорізької облради проінформувала про те, що вже можна говорити про достатній строк, який знадобиться на відновлення, адже обладнання втрачено, машинна зала зруйнована та випалена пожежею.

"На жаль, руйнування серйозні, це очевидно вже зараз" , – акцентувала вона.

Водночас за словами Жук, загрози прориву греблі зараз немає.