Глава Запорожского облсовета рассказала о ситуации на ДнепроГЭС

Пока не известно, сколько времени придется потратить на восстановление Днепровской ГЭС, по которой российские войска нанесли ракетный удар 22 марта. Сейчас несмотря на серьезные разрушения, угрозы прорыва плотины нет. Об этом рассказала глава Запорожского областного совета Елена Жук, сообщает Лига.net.

Жук рассказала, что сейчас еще ведутся оценки разрушений объектов на Днепровской ГЭС, а потому нет еще четкого ответа на вопрос о том, сколько придется потратить времени на восстановление плотины.

"Перекрытия и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал, поэтому нужно сначала выполнить подготовительные работы" , – отметила она.

Председатель Запорожского облсовета проинформировала о том, что уже можно говорить о достаточном сроке, который понадобится на восстановление, ведь оборудование потеряно, машинный зал разрушен и выжжен пожаром.

"К сожалению, разрушения серьезные, это очевидно уже сейчас" , – акцентировала она.

В то же время по словам Жук, угрозы прорыва плотины сейчас нет.