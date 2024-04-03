У ВСУ розповіли про загрози у разі захоплення Часового Яру

Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що у разі захоплення російськими окупаційними військами міста Часів Яр Донецької області вони матимуть вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою. Про це він розповів в ефірі "Суспільне. Спротив", повідомляє Дзеркало тижня.

"Основний напрямок своїх зусиль противник зосередив у напрямку Часового Яру. Чому, тому що це панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль інші міста, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування" , – сказав Федоренко.

Росіяни активно завдають ударів по місту КАБами. Війська РФ також здійснюють штурмові дії населених пунктів Андріївка, Кліщіївка, Богданівське, Іванівське.