В ВСУ рассказали об угрозах в случае захвата Часового Яра

Командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в случае захвата российскими оккупационными войсками города Часов Яр Донецкой области, они будут иметь огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой. Об этом он расказал в эфире "Суспільне. Спротив", сообщает Зеркало недели.

"Основное направление своих усилий противник нацелил в направлении Часового Яра. Почему, потому что это господствующая высота. Она дает возможность организовать две ключевые вещи. Первое взять под огневой контроль остальные города, Краматорск, Дружковка, Константиновка. И организовать плацдарм для дальнейшего продвижения" , - сказал Федоренко.

Россияне активно наносят удары по городу КАБамы. Войска РФ также производят штурмовые действия населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Богдановское, Ивановское.