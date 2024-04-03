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ООН засудила атаку заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані

ООН засудила атаку заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані
Фото: t.me/bazabazon

Представник генсека Організації об'єднаних націй Стефан Дюжаррик засудив атаку українських безпілотників на завод із виробництва "шахедів" у Татарстані, назвавши його "громадянською інфраструктурою". Про це йдеться на сайті організації, повідомляє Ліга.net.

У Дюжарріка запитали, чи має ООН коментар щодо дронової атаки на Татарстан.

"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити", - відповів він.

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

"Ми не можемо говорити зараз про повне знищення виробничих потужностей. Але там є серйозні пошкодження. Частина з них – завдані самими росіянами, тобто їхнім використанням засобів протиповітряної й протиракетної оборони", – заявив він.

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