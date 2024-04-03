ООН засудила атаку заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані
Представник генсека Організації об'єднаних націй Стефан Дюжаррик засудив атаку українських безпілотників на завод із виробництва "шахедів" у Татарстані, назвавши його "громадянською інфраструктурою". Про це йдеться на сайті організації, повідомляє Ліга.net.
У Дюжарріка запитали, чи має ООН коментар щодо дронової атаки на Татарстан.
"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити", - відповів він.
Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.
Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.
"Ми не можемо говорити зараз про повне знищення виробничих потужностей. Але там є серйозні пошкодження. Частина з них – завдані самими росіянами, тобто їхнім використанням засобів протиповітряної й протиракетної оборони", – заявив він.