ООН засудила атаку заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані

Представник генсека Організації об'єднаних націй Стефан Дюжаррик засудив атаку українських безпілотників на завод із виробництва "шахедів" у Татарстані, назвавши його "громадянською інфраструктурою". Про це йдеться на сайті організації, повідомляє Ліга.net.

У Дюжарріка запитали, чи має ООН коментар щодо дронової атаки на Татарстан.

"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити" , - відповів він.

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.