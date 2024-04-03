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ООН осудила атаку завода по производству "шахедов" в Татарстане

ООН осудила атаку завода по производству "шахедов" в Татарстане
Фото: t.me/bazabazon

Представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик осудил атаку украинских беспилотников на завод по производству "шахедов" в Татарстане, назвав его "гражданской инфраструктурой". Об этом говорится на сайте организации, сообщает Лига.net.

У Дюжаррика спросили, есть ли у ООН комментарий относительно дроновой атаки на Татарстан.

"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", – ответил он.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

"Мы не можем говорить сейчас о полном уничтожении производственных мощностей. Но там есть серьезные повреждения. Часть из них – нанесены самими россиянами, то есть их использованием средств противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он.

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