ООН осудила атаку завода по производству "шахедов" в Татарстане
Представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик осудил атаку украинских беспилотников на завод по производству "шахедов" в Татарстане, назвав его "гражданской инфраструктурой". Об этом говорится на сайте организации, сообщает Лига.net.
У Дюжаррика спросили, есть ли у ООН комментарий относительно дроновой атаки на Татарстан.
"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", – ответил он.
Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.
Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.
"Мы не можем говорить сейчас о полном уничтожении производственных мощностей. Но там есть серьезные повреждения. Часть из них – нанесены самими россиянами, то есть их использованием средств противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он.