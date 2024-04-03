"Рамштайн" можуть передати під керівництво НАТО, щоб убезпечитися від Трампа - Politico

США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це пише Politico з посиланням на трьох європейських та одного американського чиновників, знайомих із внутрішніми переговорами, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі в середу і четвер очікується, що посадовці обговорять низку варіантів, в тому числі поступове переведення Контактної групи з питань оборони України під контроль Альянсу. За словами одного з посадовців, мета полягає в тому, щоб завершити цей процес на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Другий американський посадовець сказав, що інша пропозиція передбачає надання НАТО більш формалізованого місця за столом переговорів у рамках "Рамштайну", на противагу передачі його під контроль Альянсу. Ідея з боку США полягає в тому, щоб зміцнити зв'язки між НАТО і Україною з метою надання довгострокової підтримки, сказав посадовець.

Обговорення участі НАТО у форматі "Рамштайн" відбуваються "на дуже високому рівні" з метою формалізації підтримки Києва з боку Європи і Альянсу, сказав американський посадовець, додавши, що одним з міркувань напередодні виборів у США і Європі є необхідність зробити групу "більш стійкою".

Речник Міністерства оборони США майор Чарлі Дітц відмовився підтвердити ці дискусії, заявивши, що Міністерство оборони не має "жодних нових оголошень щодо формату чи структури" групи.

"Ми постійно обговорюємо, як ми можемо забезпечити стабільність нашої підтримки України і як ми можемо організувати цю підтримку найкращим чином" , – сказав Дітц.

На думку експертів, формалізація Контактної групи в рамках НАТО значною мірою захистила б підтримку України від змін в урядах США та інших країн Заходу – і особливо від Трампа.

"Існує думка, не всієї групи, але частини групи НАТО, що краще інституціоналізувати процес на випадок переобрання Трампа" , – сказав Джим Таунсенд, колишній посадовець Пентагону і НАТО.

"Передача цього питання під контроль НАТО певною мірою ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай або не впоратися з фінансуванням" , – додав він.

У разі успіху цей крок стане останнім з низки заходів, спрямованих на підтримку інституцій напередодні наступного президентства Трампа. Наприкінці минулого року законодавці схвалили закон, який вимагає схвалення Конгресу, якщо майбутній президент спробує вийти з НАТО, і розглядають подальші заходи захисту.