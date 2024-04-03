"Рамштайн" могут передать под руководство НАТО, чтобы обезопаситься от Трампа - Politico

США и другие западные страны рассматривают возможность передачи НАТО Контактной группы по вопросам обороны Украины, что является одним из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поток вооружений в Киев в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.﻿ Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских и одного американского чиновников, знакомых с внутренними переговорами, сообщает Европейская правда.

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе в среду и четверг ожидается, что чиновники обсудят ряд вариантов, в том числе постепенный перевод Контактной группы по вопросам обороны Украины под контроль Альянса. По словам одного из чиновников, цель состоит в том, чтобы завершить этот процесс на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Второй американский чиновник сказал, что другое предложение предусматривает предоставление НАТО более формализованного места за столом переговоров в рамках "Рамштайн", в противовес передаче его под контроль Альянса. Идея со стороны США заключается в том, чтобы укрепить связи между НАТО и Украиной с целью предоставления долгосрочной поддержки, сказал чиновник.

Обсуждение участия НАТО в формате "Рамштайн" происходят "на очень высоком уровне" с целью формализации поддержки Киева со стороны Европы и Альянса, сказал американский чиновник, добавив, что одним из соображений накануне выборов в США и Европе является необходимость сделать группу "более устойчивой".

Представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц отказался подтвердить эти дискуссии, заявив, что Министерство обороны не имеет "никаких новых объявлений относительно формата или структуры" группы.

"Мы постоянно обсуждаем, как мы можем обеспечить стабильность нашей поддержки Украины и как мы можем организовать эту поддержку наилучшим образом" , – сказал Дитц.

Перевод группы к НАТО стал бы значительным шагом к цементированию западной поддержки войны в Украине в обозримом будущем, на фоне опасений Европы относительно возвращения Трампа в Белый дом.

По мнению экспертов, формализация Контактной группы в рамках НАТО в значительной степени защитила бы поддержку Украины от изменений в правительствах США и других стран Запада – и особенно от Трампа.

"Существует мнение, не всей группы, но части группы НАТО, что лучше институционализировать процесс на случай переизбрания Трампа" , – сказал Джим Таунсенд, бывший чиновник Пентагона и НАТО.

"Передача этого вопроса под контроль НАТО в определенной степени изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай или не справиться с финансированием" , – добавил он.

В случае успеха этот шаг станет последним из ряда мер, направленных на поддержку институтов в преддверии следующего президентства Трампа. В конце прошлого года законодатели одобрили закон, который требует одобрения Конгресса, если будущий президент попытается выйти из НАТО, и рассматривают дальнейшие меры защиты.