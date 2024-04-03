Латвія затвердила пакет допомоги на відбудову України та підтримку ЗСУ
Латвійський уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на 9,6 млн євро.Про це повідомила у Фейсбуці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Зазначається, що до пакета увійшли 5,3 млн євро на відбудову України та 4,3 млн євро на підтримку Збройних сил України через Європейський фонд миру.
"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - написала Кондратюк.