Латвия утвердила пакет помощи на восстановление Украины и поддержку ВСУ
Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на 9,6 млн евро. Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
Отмечается, что в пакет вошли 5,3 млн евро на восстановление Украины и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.
"Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", - написала Кондратюк.