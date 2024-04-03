Латвия утвердила пакет помощи на восстановление Украины и поддержку ВСУ

Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на 9,6 млн евро. Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Отмечается, что в пакет вошли 5,3 млн евро на восстановление Украины и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.