Україна могла атакувати завод у Татарстані легким літаком Cessna – Forbes

Україна, ймовірно, використала для удару по російському заводу в Єлабузі (Татарстан), який виробляє "шахеди", легкі літаки Cessna. Їх могли оснастити пультами дистанційного керування та вибухівкою. Посилаючись на дані Forbes, повідомляє Новое время.

Зазначається, що класична модель літака Cessna 172 може летіти на відстань близько 1000 км і нести вантаж вагою 500 кг. А руйнування, які поширилися на промисловий комплекс і сусідній гуртожиток для працівників у Татарстані, свідчать про великі розміри вибухового навантаження літального апарата, вказує видання.

«Крім дешевизни, простоти і надійності, безпілотник на базі легкого літака також має перевагу непомітності. Але не через високотехнологічні форми і покриття, а через нешкідливість» , — пише журнал.

Удар по заводу в Єлабузі, який виробляє безпілотники шахед, має налякати російське командування, вказують експерти, оскільки у них мало засобів ППО як для захисту фронтових військ, так і для захисту російських міст і заводів.

Атаки на такі заводи, як у Єлабузі, можуть також негативно вплинути на виробництво Росією дронів, якщо Україна продовжить свою ударну кампанію. Оскільки у РФ — централізоване виробництво: практично всі основні ударні БПЛА випускаються однією державною компанією. Систематичні удари можуть призвести до скорочення такого виробництва і дати Україні критичну перевагу, підкреслює Forbes.