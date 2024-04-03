Украина могла атаковать завод в Татарстане легким самолетом Cessna – Forbes
Украина, вероятно, использовала для удара по российскому заводу в Елабуге (Татарстан), который производит "шахеды", легкие самолеты типа Cessna. Их могли оснастить пультами дистанционного управления и взрывчаткой. Ссылаясь на данные Forbes, сообщает Новое время.
Отмечается, что такие самолеты могут лететь на расстояние около 1000 км и нести груз весом 500 кг. Разрушения, которые распространились на промешенный комплекс и соседнее общежитие для работников, говорят о больших размерах взрывной нагрузки летательного аппарата, указывает издание.
«Помимо дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также обладает преимуществом незаметности. Но не за счет высокотехнологичных форм и покрытий, а за счет безобидности», — пишет журнал.
Удар по заводу в Елабуге, который производит безпилотники "шахед", должен напугать российское командование, указывают эксперты, поскольку у них мало средств ПВО как для защиты фронтовых войск, так и для защиты российских городов и заводов.
Атаки на такие заводы, как в Елабуге, могут также негативно повлиять на производство Россией дронов, если Украина продолжит свою ударную кампанию. Поскольку у РФ — централизованное производство: практически все основные ударные БПЛА выпускаются одной государственной компанией. Систематические удары могут привести к сокращению такого производства и дать Украине критическое преимущество, подчеркивает Forbes.
Cessna 172 — американский легкий самолет. Самый массовый самолет в истории авиации. С 1956 года было построено более 43 000 таких самолетов, в 80-х производство остановили, но затем возобновили в 1996 году. Максимальная скорость Cessna составляет около 300 км/ч. Рассчитан на одного или двух пилотов и до трех пассажиров. Длина самолета — 8,28 м.