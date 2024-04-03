РФ вночі вдарила по Боровій на Харківщині ракетами "Гром Е-1" - прокуратура

Війська РФ вночі завдали удару по Боровій Харківської області двома ракетами "Гром Е-1", пошкоджено освітню інфраструктуру. Про це повідомила﻿ обласна прокуратура.

"За даними слідства, 3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі" , - інформують в прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що, за попередніми даними, удару завдано двома ракетами "Гром Е-1".

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).